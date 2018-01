Ponta Porã Homem e preso ao furtar crânio em cemitério na fronteira

Uma guarnição da GCMFron (Guarda Civil Municipal de Fronteira) de Ponta Porã, foi acionada na manha de sexta feira (12) por volta das 06:50hs, via telefone de emergência 153 pelo coveiro do cemitério Cristo Rei, o servidor denunciava uma suposta violação de túmulos.

Ao chegar no local da ocorrência, a guarnição ao entrevistar o referido servidor, foi informada pelo mesmo que naquele cemitério existem vários túmulos onde os restos mortais de cadáveres ficam expostos e que o autor do ilícito, foi identificado pela testemunha como sendo, Jean Rodrigues Duarte (18), de profissão lavador de carros, residente e domiciliado no Jardim Panambi.

Ao passar pelo interior do cemitério Cristo Rei, o mesmo se apossou de um crânio humano, fugindo e se escondendo em um terreno baldio nas imediações.

De posse das informações, a guarnição da Guarda Civil Municipal de Fronteira (GCMFron) realizou diligencias naquela localidade, vindo a lograr êxito em localizar o suspeito e recuperar o crânio.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido juntamente com o crânio roubado ao DP da Policia Civil, onde foi autuado em flagrante delito, por vilipendio a cadáver (Artigo 212 do CP)

Com informações Porã News