Dourados Homem é preso ao tentar estuprar menor

Homem de 27 anos, identificado como Jair Rodrigo, foi preso na tarde de sexta-feira (17) sob suspeita de tentativa de estupro contra adolescente de 14 anos. O caso ocorreu no bairro Ipê Roxo, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz e a mulher se deslocaram até a casa da menor procurando pela mãe dela que estaria alugando imóvel. Diante da afirmação da ausência, ambos deixaram o local alegando retorno posteriormente.

Minutos depois o homem voltou e pediu para utilizar o banheiro.

A jovem abriu a porta e, ainda conforme relato à polícia, foi surpreendida. O rapaz então teria tentado beijá-la e erguer a blusa da adolescente. Em seguida, ele ainda teria dito “agora você vai ver o que é homem”.

No momento do fato a jovem segurava a sobrinha, de dois meses no colo e a bebê começou a chorar, fazendo com que ele parasse. Ao sair, O suspeito ameaçou a menor para que não relatasse a situação a ninguém.

Quando a mãe dela chegou a casa, a menina informou o fato e acionaram a Polícia Militar, que efetuou a prisão de Jair.

Aos policiais ele teria informado sobre a tentativa de beijar a menina. Na delegacia, ele disse que só se pronunciaria à Justiça. O rapaz acabou autuado em flagrante pela tentativa de estupro.