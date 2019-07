Rio de Janeiro Homem é preso após atear fogo em corpo da companheira grávida Altair Ferreira da Silva ateou fogo em Fernanda de Jesus Neves que está grávida de seis meses

Nesta segunda-feira (8), um homem foi preso em Itaguaí, no Rio de Janeiro, após atear fogo no corpo da própria companheira, uma jovem de 26 anos que está grávida. Os parentes da vítima contaram que ela teve cerca "60% do corpo" queimado.

De acordo com o jornal 'Extra', a Polícia Civil informou que o homem, identificado como Altair Ferreira da Silva, de 41 anos, foi encontrado por agentes da 50ª DP(Itaguaí) e contra ela havia um mandado de prisão preventiva.

Os agentes também informaram que relataram que a vítima, Fernanda de Jesus Neves, estava na casa do casal conversando e bebendo com um amigo no quintal. Na ocasião, Altair chegou à residência iniciou uma briga com a mulher, após expulsar o outro homem.

Depois, ele jogou álcool no corpo da companheira e ateou fogo. A vítima espera um filho do casal — está grávida de seis meses. Ela foi socorrida e levada para o hospital. Tanto ela quanto o bebê sobreviveram.