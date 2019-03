LADÁRIO Homem é preso após engravidar menina de 11 anos e tentar manter relacionamento Suspeito acabou preso enquadrado na denúncia de estúpro de vulnerável

Homem foi preso na segunda-feira pela Polícia Civil de Ladário Foto: Reprodução/Diário Corumbaense

Homem de 32 anos, foi preso suspeito de estupro de vulnerável na tarde de ontem, segunda-feira (18), em Corumbá. A polícia investiga a acusação de que o homem teria engravidado uma menina de 11 anos, conforme a denúncia.

Segundo a polícia, no dia 14 de agosto do ano passado, um boletim de ocorrência foi registrado, relatando que o acusado teria engravidado a menor. Dois dias depois, no dia 16 daquele mês, o titular da Delegacia de Polícia de Ladário, Rodrigo Blonkowski, representou pela prisão preventiva do acusado. Porém, o pedido foi negado pelo poder judiciário mediante manifestação do Ministério Público Estadual (MPE).

No entanto, segundo o site Diário Corumbaense, novos fatos e desrespeito às medidas cautelares de aproximação à vítima, levaram ao pedido de prisão do suspeito, isso, quando o homem foi visto por investigadores na maternidade com a menina, o que constou em relatório de acompanhamento psicossocial do Centro de Referência de Assistência Social de Ladário (CREAS).

A família da garota, foi acompanhada e orientada sobre o ocasião, porém, foi omissa ao permitir relacionamento continuado entre a menina e o homem.

O delegado Rodrigo Blonkowski enfatizou que casos como esse, infelizmente, ocorrem com frequência na região. “O inquérito se encontra em fase de conclusão, podendo resultar inclusive na responsabilização dos pais da menina. A Polícia Civil, Conselho Tutelar e CREAS estão atentos e cada vez mais afinados buscando reprimir a exploração sexual de crianças e adolescentes”, alertou o titular da delegacia.

Depois de ser preso, o homem foi encaminhado à Delegacia de Ladário, onde passou por exame de corpo de delito e se encontra à disposição da Justiça.