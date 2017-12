Los Angeles Homem é preso após invadir residência e tentar abusar de filhos do vizinho "Tentou abusar de dois irmãos, uma menina de 11 anos e um menino de 14 anos"

Foto: Divulgação

Um homem de 47 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (8) depois de invadir a residência de um vizinho e abusar de dois irmãos, uma menina de 11 anos e um menino de 14. O caso aconteceu no Bairro Los Angeles, em Campo Grande.

Segundo informações da polícia, o autor teria entrado na residência por volta das 5h30 desta manhã e foi até o quarto do garoto. Ele tentou tirar o shorts do menino, mas desistiu depois de a vítima acordar.

Em seguida, o acusado seguiu para o quarto da menina, deitou-se ao lado dela e passou a mão nas partes íntimas da adolescente. Com medo, os dois teriam corrido para fora da casa e pedido ajuda na casa de uma vizinha, que chamou a polícia.

Informações policiais dão conta de que a mãe das vítimas é alcóolatra e teria deixado a porta aberta ao chegar em casa de madrugada. No momento do crime, a mulher não acordou. Já o pai, que é borracheiro, teria ouvido gritos da menina, mas quando levantou para socorrê-la o autor já não estava mais no local.

Uma sobrinha do homem, que estava na casa dele, disse que ele já havia tentado abusar de duas sobrinhas.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) onde o crime será registrado. No entanto, as investigações devem ser conduzidas pela Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).