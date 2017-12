Homem é preso após se masturbar ao lado de mulheres dentro de ônibus O caso aconteceu na manhã de hoje na linha 080

Por: Correio do Estado

Homem de 34 anos foi detido e encaminhado para a delegacia depois de se masturbar, na frente de duas mulheres, no transporte coletivo em Campo Grande. O fato aconteceu por volta das 11h na linha 080, que faz trajeto Terminal General Osório-Aero Rancho.

Conforme o boletim de ocorrência, uma das mulheres embarcou no ônibus, que estava sentido Centro-Aero Rancho, nas proximidades da Santa Casa. No terminal do Centro, o homem subiu e sentou-se entre ela e a outra mulher.

Durante o trajeto, o suspeito abriu o zíper da calça e começou a se masturbar. Segundo a vítima, ele chegou a encostar o braço na mulher para tentar intimidá-la.

A vítima desceu no terminal Bandeirantes e chamou a Guarda Municipal. A equipe deteve o suspeito e o encaminhou para a 6ª DP. O caso foi registrado como ato obsceno.