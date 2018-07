Água Clara Homem é preso com 19 quilos de cocaína em rodovia de MS "Levaria até Belo Horizonte (MG) onde receberia a quantia de R$ 30 mil"

Homem de 26 anos foi preso na noite de ontem, quinta-feira (5) com 19 quilos de cocaína no quilômetro 141, na rodovia BR-262, em Água Clara – a 198 quilômetros de Campo Grande. À polícia, o suspeito disse que receberia R$ 30 mil para levar a carga até Belo Horizonte (MG).

A apreensão foi realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Durante fiscalização de rotina, a equipe abordou o veículo Ford Fiesta, com placas de Belo Horizonte (MG), conduzido por um homem de 26 anos. Ele ficou nervoso com a presença dos policiais, o que motivou a fiscalização minuciosa no veículo.

Em um compartimento oculto no assoalho do carro, foi encontrado 19 tabletes de pasta base de cocaína, que somaram 19 quilos da droga.

O motorista declarou que pegou o automóvel já carregado com a droga no Paraguai, e levaria até Belo Horizonte (MG) onde receberia a quantia de R$ 30 mil.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Três Lagoas.

Fonte: por Guilherme Henri.