Inocência Homem é preso com 34 quilos de cocaína em fundo falso do carro "De acordo com a PF a droga seria levada a SP"

Por: Tero Queiroz 06/04/2018 às 11:44

Foto: Divulgação/PRF A Polícia Federal apreendeu na madrugada de hoje, sexta-feira (6), em Inocência, 34kg de cocaína que seriam levados para a cidade de Taubaté, em São Paulo. De acordo com resgistro a denúncia chegou à PF de Três Lagoas que ao verificar as informações, encontrou o motorista, de 32 anos, transportando a droga num fundo falso no assoalho de um carro. O motorista confessou que o destino da carga era Taubaté (SP), foi preso e levado para a Delegacia da PF de Três Lagoas.