LADÁRIO Homem é preso com arsenal após ameaçar esposa de morte Mulher já havia apanhado do suspeito

O homem, as armas e munições foram levados para a delegacia Foto: Reprodução/Rádio Patrulha de Polícia

Homem de 57 anos foi preso por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo, às 17h de segunda-feira (1º). Suspeito de ameaçar de morte a esposa de 54 anos, teria utilizado arma de fogo para amedrontar a vítima em sua residência, em Ladário.

Segundo o site Diário Corumbaense, a polícia foi até a casa, a vítima contou que foi agredida pelo esposo e que não foi a primeira vez. A mulher também disse que o marido tinha armas de fogo dentro da casa. Com a permissão da vítima, os policiais entraram no imóvel e realizaram a abordagem do suspeito, que negou que estar armado.

No entanto, após buscas foram localizadas duas armas de fogo: uma espingarda de calibre 22, sem numeração e um revólver calibre 32 com seis munições. Ainda foram apreendidas 78 munições calibre 38, 17 munições calibre 32, 14 munições calibre 32 (somadas às 6 que estavam no revólver), 10 munições de calibre 22 e 4 munições deflagradas. O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil do município. Ele responderá pelo crime de violência doméstica, ameaça e porte ilegal de armas.