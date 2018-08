Homem é preso com carreta roubada a caminho da fronteira

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram na madrugada de quinta-feira (23), por volta de 1h, um veículo Scania atrelado a um semirreboque, ambos com placas de Taquari (RS).

A prisão do condutor, um homem de 35 anos de idade, aconteceu durante diligências na MS-462, região de Maracaju, e a localização do veículo, após a informação de uma carreta roubada na cidade de Campo Verde (MT).

O condutor disse que foi contratado para levar o veículo de Campo Verde até Ponta Porã.

Os policiais identificaram, no Sistema de Cadastro Criminal, um registro de roubo do veículo no dia 21 de agosto de 2018.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.