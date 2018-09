Guarda Municipal Homem é preso com moto placa 'fria' e carteira roubada

O Flagrante ocorreu na madruga desse sábado (29), quando uma equipe daG uarda Municipal Prendeu A.L.S.M de 25 anos, após perseguição e ser flagrado com uma moto placa fria e a carteira com documentos e dinheiro de uma das vítima de um roubo ocorrido na Vila Rosa. Os GMS realizavam rondas preventivas por volta das 02h30min no bairro Canaã I, quando uma dupla em uma motoneta Biz Prata, cruzou pela viatura em alta velocidade. A equipe deu ordem de parada, porém os acusados iniciaram uma fuga em alta velocidade pelas ruas do bairro. A todo o momento colocavam a mão na cintura aparentando estarem armados. Em determinado momento ao passar próximo a uma matinha o garupa da Biz, pulou do veículo em alta velocidade, vindo a sofrer uma violenta queda, porém conseguiu fugir embrenhando - se em um matagal.

O piloto continuou a fuga, porém perdeu o controle do veículo, e adentrou em uma mata, vindo também a sofrer uma queda. Com ele foi encontrado a carteira, documentos e dinheiros de outra pessoa que não soube explicar. A equipe ao checar a placa da motocicleta constatou que era "fria" pertencendo a outro veículo, e que o chassi esta raspado. O acusado estava também embriagado e ao ser questionado sobre o homem que pulou da garupa, não soube informar.

Na Delegacia a equipe da GM juntamente com policiais civis entrou em contato com o dono dos documentos, e receberam a informação que tinha sido vitima de roubo, juntamente com dois amigos na Vila Rosa, por volta das 01h. As vítimas compareceram a Delegacia e acabaram reconhecendo a Biz prata, o capacete e as roupas utilizadas no roubo.

Relataram que o acusado acompanhado de um garupa chegou de motoneta e anunciaram o roubo, levando o celular e a carteira, e a todo momento diziam pra não olharem pra eles pois iriam "picar bala", fazendo menção que estavam armados.

Diante da situação acusado foi preso em flagrante e esta a disposição da justiça.