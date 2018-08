Homem é preso com munições de fuzil e drogas

Homem de 31 anos foi preso em Camapuã pela Polícia Militar após ser flagrado transportando munições de fuzil, drogas e armas em caminhonete roubada no Pará.

De acordo o G1, motoristas que passavam pela MS-436 avisaram aos policiais que havia caído um saco de uma caminhonete e o condutor não parou para pegar.

Policiais foram verificar a informação e dentro do saco tinha diversos tabletes de maconha. Eles seguiram então pela rodovia e encontraram a caminhonete no estacionamento de um supermercado, na área urbana do distrito de Pontinha do Cocho, 70 quilômetros depois.

Ainda segundo o site, o veículo estava aberto sem a chave no contato. Dentro, 1.625 tabletes de maconha, munições e arma. O motorista foi encontrado escondido no quintal de uma residência.

A caminhonete estava com placas de Rio Verde de Goiás, porém, as verdadeiras são de Castanhal (PA), onde tinha sido roubada em 13 de julho deste ano.

A maconha apreendida pesou 1,7 tonelada e o shank, 100g. As munições somaram 767 de diversos calibres, entre elas 3 de fuzil, 27 carregadores de pistola e também um extensor de coronha.

O motorista foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e receptação. Conforme a polícia, ele já havia sido preso por posse ilegal de arma de fogo pelo Departamento de Operações da Fronteira (DOF), no fim de julho.