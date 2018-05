Bataguassu Homem é preso com R$ 40 mil em notas falsas e mais 48 kg de maconha "Foram encontrados 66 tabletes da droga e 2,2 mil cédulas de dinheiro falso"

Um homem de 38 anos, que não teve o nome revelado, foi preso na manhã desta segunda-feira (21) com cerca de 48 quilos de maconha e mais de R$ 40 mil em notas falsas. Os produtos estavam escondidos no compartimento de um veículo Fiat Uno e foram apreendidos na rodovia BR-267, em Bataguassu - distante 335 quilômetros da Capital.

O flagrante aconteceu durante fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no km 18 da rodovia. No carro, com placas de Aragoiânia (GO), foram encontrados 66 tabletes da droga e 2,2 mil cédulas de dinheiro falso. As notas de 20, 50 e 100 totalizaram R$ 44.400 mil.

Aos policiais, o condutor confessou que pegou o carro em um posto de combustíveis na entrada do município de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, e levaria até a cidade de Goiânia (GO). O homem não revelou quantos receberia pelo serviço, mas afirmou que o pagamento seria feito no destino final.

O condutor, a droga e o dinheiro falso foram encaminhados para Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas - a 338 quilômetros da Capital.