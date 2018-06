Tráfico Homem é preso e menor aprendido em caminhão carregado com duas toneladas de maconha "Ambos negaram saber que o veículo estava carregado com entorpecente"

Um caminhão com placas do Paraná que transportava estofados foi apreendido em Dourados carregado com maconha, na manhã desta sexta-feira (01). A droga, com peso estimado em duas toneladas, estava em meio a carga de sofás.

De acordo com a reportagem do Dourados News, policiais do Departamento de Operações de Fronteira realizaram a abordagem na BR-463, distante 15km do trevo da Eletrosul. O motorista acabou preso e o ajudante, menor de idade, apreendido na ação.

Segundo a publicação, na abordagem, ambos negaram saber que o veículo estava carregado com entorpecente e acabaram encaminhados para a sede da Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira).

Os suspeitos ainda não tiveram a identidade revelada.