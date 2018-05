Homem é preso em flagrante após assassinar ex-esposa a tiros Caso ocorreu no fim da tarde da última sexta-feira (04), mas foi registrado somente nesta madrugada

Foto: O Pantaneiro

Um homem foi preso em flagrante no fim da tarde da última sexta-feira (04) por homicídio qualificado no distrito de Camisão, na Rua José Joaquim de Oliveira, ao lado do campo de futebol.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado a partir de relatos de testemunhas e constatação da Polícia Militar, o autor estava em processo de separação com a vítima, uma mulher de 43 anos, e no momento estava residindo na casa dela. Ele teria chegado no local e iniciado uma discussão, o que motivou a ex-esposa a dizer que entrou em contato com as autoridades policiais. Neste momento, em fúria, ele teria sacado uma arma de fogo e disparado contra ela, que morreu ainda no local.

Após o crime, o homem tomou rumo ignorado pelos populares, mas logo se apresentou em frente a casa de sua ex-sogra, juntamente com a arma usada no assassinato, já sem munição. O NIIC (Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas) acompanhou os procedimentos de praxe e apresentou dois projéteis da arma, localizados na cena do crime.

O autor do homicídio foi entregue na Delegacia de Polícia de Aquidauana para os procedimentos cabíveis.