Rio Brilhante Homem é preso em flagrante por estuprar enteada de seis anos

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante por estuprar a enteada de 6 anos em Rio Brilhante, cidade localizada a cerca de 50 quilômetros de Dourados. A prisão ocorreu na tarde do último domingo, dia 17 de dezembro e foi feita pelas Polícias Mlitar, Civil, acompanhadas pelo Conselho Tutelar.

O Conselho Tutelar foi acionado por uma pastora evangélica que ouviu a reclamação da criança de que seu padastro a teria abusado sexualmente. Segundo informações do site Rio Brilhante em Tempo Real.

Junto com a polícia, os conselheiros foram à casa da vitima que fica em barracos ans margens de uma rodovia próxima, onde ele foi preso em flagrante. Segundo a pastora, a criança teria dito que: Ele colocou o “pênis” dele onde ela fazia xixi.

A menina foi encaminhada ao hospital de Rio Brilhante, onde o médico de plantão constatou o rompimento do hímen e lesão corporal gravíssima. Diante do fato, a criança foi encaminhada para o IML (Instituto Médico Legal) de Dourados para a realização do exame de conjunção carnal.

O suspeito passou por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (18), onde sua prisão em flagrante foi convertida em prisão definitiva. Ele esta recolhido em uma das celas da delegacia de Rio Brilhante, e, neste desta terça-feira (19) será transferido para o presidio local e ficará a disposição da justiça. o caso foi registrado como estupro de vulnerável.