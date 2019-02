TRÊS LAGOAS Homem é preso em MS com carro de luxo roubado no RJ Teria pago R$ 127 mil no carro roubado em agosto de 2018

Homem ficou devendo R$ 10 mil ao vendedor Foto: Reprodução/PRF A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde dessa sexta-feira (8), em Três Lagoas, um carro de luxo, conduzido por um homem de 36 anos, que teria pago R$ 127 mil pelo veículo roubado. Conforme os policiais, o veículo Jeep Compass, com placas aparentes de Marataízes (ES), foi abordado durante fiscalização na BR-262, próximo ao Km 23. O condutor apresentou habilitação com indícios de falsidade. Em vistorias no veículo, os policiais constataram que havia adulteração nos elementos de identificação, sendo originalmente de Saquarema (RJ), com registro de roubo em 30 de agosto do ano passado. Questionado, o condutor informou que comprou o veículo em Três Lagoas, mas não quis revelar quem o vendeu. Ele teria pago R$ 127 mil e ficou devendo R$ 10 mil, que seriam pagos posteriormente. O homem foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Três Lagoas/MS. O veículo foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.