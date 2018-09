Aquidauana Homem é preso pela Força Tática depois de abusar de menina de 12 anos Suspeito invadiu local onde a vítima dormia para abusá-la

Por volta das 2h de domingo (23), a Equipe da Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana, prendeu um homem de 24 anos suspeito de abusar de uma menina de 12 anos.

Os PMs foram acionados e, ao chegarem à Vila Princesa do Sul, foram abordados por um casal que informou estar ocorrendo uma briga em uma rua paralela, chegando ao referido local, foi constatado que uma mulher e um homem seguravam o suposto autor.

Indagados pelo qual o motivo da briga, uma das testemunhas informou que o Autor entrou na residência em que estava a menina e passou a mão em seu corpo enquanto a mesma dormia no sofá, sendo surpreendido pelo tio da menina na hora do fato, ocasionando uma luta corporal em via pública.

Diante do exposto, foi acionado o Conselho Tutelar para acompanhar o caso e o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia local para providências previstas em lei.