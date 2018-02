Amambai Homem é preso pela PM transportando 750 quilos de maconha Flagrante aconteceu na noite de ontem, na região de Amambai

Por: Correio do Estado

Lucas Martins Vieira foi preso em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária na noite de ontem, na rodovia MS-156, na fronteira com o Paraguai, depois de ser flagrado transportando 750 quilos de maconha em um veículo Tucson com placas de Goiás. Outras três pessoas que seguiam na frente em um carro modelo Fox, foram detidas como batedoras da droga.

Conforme relatado, por volta sas 22h30, os policiais abordaram inicialmente o Fox. Os ocupantes do veículo disseram que estavam festando na cidade de Amambai, mas não souberam especificar o local da festa, razão pela qual os policiais desconfiaram da situação.

Logo em seguida foi parado o Tucson conduzido por Lucas. Dentro do veículo havia centenas de tabletes que, depois de pesados, somaram 750 quilos. Diante do flagrante, os ocupantes do Fox relataram que faziam o serviço de batedor. O grupo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Amambai.