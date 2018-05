Anastácio Homem é preso por agredir casal de amigos com tijoladas na cabeça Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros em estado grave

Foto: Luiz Guido Jr.

Homem identificado como Peninha foi preso em flagrante pela Polícia Militar no início da noite desta quarta-feira, no Bairro Bem-Te-Vi, em Anastácio, por agredir com tijoladas um casal de amigos, durante discussão após bebedeira. As vítimas, um homem de 24 anos e a esposa de 34 anos, foram socorridas em estado grave pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo testemunhas, Peninha, que é proprietário de uma residência localizada na Rua Dom Aquino, trabalha em fazenda e havia retornado hoje. Os amigos estavam de favor no imóvel. Durante a tarde eles começaram a beber e, por razões ainda desconhecidas, iniciaram discussão seguida das agressões. Primeiro, o autor atacou o amigo com tijolada na cabeça.

Em seguida investiu contra a mulher dele, deixando ambos bastante feridos. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro e Peninha foi preso. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde acabou autuado em flagrante.