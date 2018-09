Tentativa de feminicídio, Homem é preso por atear fogo na esposa grávida e na filha de 1 ano

Foto: Reprodução/TV Morena

Um homem de 33 anos está preso em Campo Grande suspeito de atear fogo na esposa, de 27, e na filha de 1 ano 6 meio. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (12), na residência da família, no bairro São Conrado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem confessou que discutiu com a esposa e depois ateou fogo nela utilizando tiner. A mulher, que está grávida de 3 meses, estava na cama e o fogo atingiu a filha.

Antes de confessar a tentativa de feminicídio, o suspeito falou que iria utilizar tiner para acender fogo pois faria hurrasco e, por acidente, a esposa e a filha foram queimadas.

Conforme os bombeiros, as duas estão na Santa Casa. A mãe com queimaduras em 40% do corpo e a filha com ferimentos nos pés e mãos.