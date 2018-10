Telecomunicação Homem é preso por atividade clandestina de telecomunicação

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam na manhã desta segunda-feira (22), por volta das 5h, um homem de 24 anos de idade, condutor do veículo Fiat Palio de cor cinza e placas de Montes Claros (MG). Ele estava com rádio transmissor escondido no painel e o lacre da placa rompido.

A prisão e apreensão do veículo ocorreram durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização na rodovia BR-463.

Em depoimento, o homem disse aos policiais que foi contratado para repassar informações sobre o policiamento na rodovia atividade conhecida, no mundo do crime, como “batedor”.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.