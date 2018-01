Homem é preso por dirigir bêbado após invadir contramão e causar acidente

Homem de 56 anos foi preso na noite de domingo (28), por dirigir embriagado, após invadir a contramão e bater em outro carro, na rua Escaramuça, Jardim Radialista.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os dois motoristas fizeram teste do bafômetro, sendo que o do causador do acidente apontou 0,49 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões e o outro 0,0.

Os dois veículos ficaram danificados, mas ninguém ficou ferido. O carro do motorista embriagado foi liberado para a esposa dele e ele, preso em flagrante.