Dourados Homem é preso por estuprar enteada

Foto: Osvaldo Duarte

Homem de 22 anos foi preso na tarde de domingo (4) no bairro Harrison de Figueiredo, em Dourados, acusado de abusar da enteada de 10 anos. A ação, segundo a criança, ocorria há pelo menos um ano. À polícia, ela contou detalhes do caso, resultando na prisão do rapaz identificado como Ilton, que nega o fato.

De acordo com o relato da menor, no sábado ela se encontrava na casa da avó e foi levada pelo suspeito para buscar uma máquina de lavar roupas e um cão nas proximidades.

Ambos demoraram para retornar e a cada ligação realizada pela tia da menina, o rapaz afirmava estar a caminho do local.

De volta à casa da avó, a vítima começou a chorar e contou para os familiares o abuso e a frequência com que vinha ocorrendo. Em determinado momento ela afirmou ter sido obrigada a colocar roupas íntimas para o padrasto.

Familiares contaram o depoimento a mãe dela e procuraram a polícia. Na delegacia a criança contou a sua versão na presença de psicóloga e foi pedida a prisão de Ilton.

Nos exames feitos na vítima foi constatado o rompimento do hímen e a provável penetração recente.

O rapaz, que tem uma filha com a mãe da menina, nega as denúncias, porém, acabou autuado em flagrante pelo estupro de vulnerável. O caso segue sob investigação.