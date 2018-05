Rio Brilhante Homem é preso por matar esposa a facada e diz que não teve intenção Crime ocorreu ontem, em Rio Brilhante, e autor responde por feminicídio

Foto: Olimar Gamarra

A Polícia militar prendeu na noite de ontem, em Rio Brilhante, Rulfino Rocha, de 43 anos, suspeito de matar a esposa Rosângela da Silva Coelho, 40, com facada, em uma residência localizada na Travessa Antônio Jarcem, no Bairro Nova Esperança. Em sua versão, o homem alega que não teve intenção de ferir a mulher e que tudo não passou de acidente, embora as circunstâncias apontem para o contrário.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima foi esfaqueada nas costas por Rufino, com quem foi casada por quase 30 anos. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital da cidade por volta das 17 horas. Informações apontam que, apesar do longo tempo de união, o casal se desentendia com frequência. Após o crime, o autor fugiu, mas foi encontrado pela PM na Avenida Lourival Barbosa, perto da rodoviária.

Questionado sobre os fatos, ele tentou se justificar alegando que, durante discussão, a esposa se armou com duas facas e avançou em sua direção. O homem, que também pegou outra faca, teria supostamente caído sobre a Rosângela, ferindo-a gravemente. Ele disse que fugiu por medo, mas que no momento da prisão estava indo para o hospital buscar informações sobre a mulher. Ele foi encaminhado à Polícia Civil e autuado por feminicídio.