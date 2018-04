Ponta Porã Homem é preso por receptação com carro usado para tráfico

Um homem de 49 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (18), por receptação. Ele foi identificado na BR-463, em Ponta Porã.

De acordo com informações policiais, no km 68 da BR-463, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo VW/Saveiro com placas de Niterói/RJ. O condutor não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga, sendo preso alguns quilômetros à frente.

O condutor declarou que levaria o carro até a fronteira com o Paraguai e para isso receberia a quantia de R$ 2 mil. Ele declarou ainda, que o veículo já havia sido utilizado para o transporte de droga, uma vez que estava sem o banco traseiro e com as molas da suspensão travadas, o que é comum quando o carro é utilizado para esse fim.

A equipe constatou que o automóvel tinha sinais de adulteração, com placas originais de Brasília-DF, onde tinha registro de roubo/furto registrado em dezembro, de 2017.

O motorista foi preso pelo crime de receptação e encaminhado juntamente com o veículo para a Polícia Civil de Ponta Porã.