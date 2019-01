Nova Andradina Homem é preso por tentar estuprar a filha e quase acaba linchado Suspeito agrediu e agarrou a mulher que gritou por socorro

Por: Correio do Estado

Homem de 51 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde de ontem, em Nova Andradina, suspeito de tentar estuprar a filha, de 32 anos, na Vila Operária. Inconformados com a situação, moradores queriam linchá-lo enquanto era colocado na viatura. A mulher foi socorrida por vizinhos depois de gritar.

Segundo divulgado pela PM, a equipe foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica na qual o agressor tentou estuprar a vítima e estava a importunando. O homem pulou o muro da casa e se escondeu em terreno baldio, onde acabou detido. Os militares precisaram agir rápido, pois havia risco de linchamento.

A mulher relatou que mora com o pai há aproximadamente um ano, desde que deixou o sistema prisional em São Paulo. Juntamente com os filhos, foi para Nova Andradina, mas não teve um bom convívio com o homem, até porque não havia sido criada por ele. Na madrugada da virada de ano, o autor começou a agredi-la verbalmente.

Ele fechou a porta e tentou violentá-la sexualmente. Ela gritou por socorro e vizinhos arrombaram a porta. Como não tinha outro lugar para ir, ela continuou na casa e ficou a noite toda acordada com os filhos. Já de tarde, o homem voltou ao local e passou a ofendê-la novamente, oportunidade em que a polícia foi acionada.