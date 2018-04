Fronteira Homem é preso suspeito de matar o próprio filho a facadas

Foto: Porã News

O brasileiro Jair Timóteo da Silva (50), foi preso na tarde de sexta feira (30) no departamento de Canindeyú, no Paraguai, acusado de matar o próprio filho identificado como, Nelson Timóteo de Almeida da Silva (19) durante uma discussão na região de fronteira com a cidade de Sete Quedas.

Segundo a Policia Nacional do Paraguai, Nelson Timóteo foi morto com uma facadas no tórax durante uma discussão pelo próprio pai com quem estaria ingerindo bebida alcoólica na sexta feira santa, quando em dado momento teria se iniciado uma discussão entre ambos que culmino na morte do jovem.

Agentes da Policia Técnica e da Divisão de Homicídios da Policia Nacional do Paraguai, alertados sobre o caso chegaram ate o local, onde constataram a veracidade do fato e deram voz de prisão ao autor do assassinato.