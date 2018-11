Suspeito Homem é preso suspeito por assassinato de adolescente em abril

Mauro Gonçalves foi preso na quinta-feira (9/11) em Juti, acusado pela morte do adolescente Everton Velasques Ocampos, ocorrido no dia 2 de abril. Na época, o corpo da vítima foi encontrado no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco com a Presidente Vargas.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante as diligências os policiais identificaram o autor do crime e cumpriram as medidas de busca e apreensão domiciliar e de prisão temporária do suspeito, deferidas pela justiça.

Depois do cumprimento do mandado de prisão temporária, o preso foi encaminhado para o Estabelecimento Penal de Regime Fechado de Caarapó, onde se encontra a disposição da justiça.

O crime

Adolescente de 16 anos foi executado por dois disparos, segundo a perícia. Um dos tiros acertou o peito de Everton e outro o braço direito.

Populares ouviram os disparos e, ao saírem para ver do que se tratava, encontraram o corpo.

Policiais militares foram acionados e constataram a morte de Everton.