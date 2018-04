Aquidauana Homem é resgatado pelos bombeiros após 4 dias perdido em mata

Foto: O Pantaneiro

Desaparecido há 4 dias, Aparecido Ávalo, de 59 anos, foi resgatado pelos bombeiros, nesta quarta-feira, dia 25 de abril, às margens do rio Aquidauana, na cidade que fica na região do Pantanal.

No domingo (22), ele saiu sozinho de casa depois de supostamente se desentender com familiares durante uma festa. Segundo o Pantaneiro, ele foi encontrado às margens do rio pelo pescador Otacílio Cardoso da Silva, que transitava pelo local.

A vítima estava bastante debilitada e reclamava de fortes dores abdominais. Otacílio acionou os bombeiros e forneceu transporte de bote até o lugar onde Aparecido estava.

O pescador ainda auxiliou os bombeiros para levar o homem até o outro lado do rio, sentido BR-262, em Anastácio, onde ele foi colocado na ambulância e levado para o pronto-socorro.

Possivelmente ele passou esses últimos dias sem se alimentar e se hidratar corretamente.