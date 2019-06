SIDROLÂNDIA Homem encontra cadáver de vizinho em decomposição em MS Jovem de 21 anos estava morto no interior de uma residência

Foto: Reprodução/Sidrolândia News

O corpo de Weslley Henrique Gonçalves Tavares, de 21 anos, foi encontrado em uma casa no assentamento Eldorado, ontem (02), em Sidrolândia. O cadáver já estava em decomposição.

Segundo registro de ocorrência, as 20h, um vizinho notou um cheiro incômodo vindo da casa do jovem, ao entrar no quintal, a testemunha disse ter visto o corpo já se decompondo no interior da residência.

De acordo com o site Sidrolândia News, ao redor do cadáver haviam indícios de incêndio. A Perícia e a Polícia Civil foram ao local, mas não foi possível constatar a causa da morte, devido ao estágio avançado de decomposição.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.