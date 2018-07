Homem encontrado desmaiado em galpão de veneno morre após sete dias internado "Jonas permaneceu internado até a noite de ontem, quinta-feira (5)"

Tinha 34 anos o homem que morreu na noite desta quinta-feira (5) com suspeita de envenenamento em Terenos - a 25 quilômetros de Campo Grande. A vítima, identificada como Jonas Santos da Silva, passou quatro dias internado depois de ser encontrado desacordado dentro de um depósito de veneno agrícola.

Segundo o boletim de ocorrência, Jonas foi encontrado desmaiado no depósito no dia 30 de junho, uma segunda-feira. A vítima foi socorrida pelos familiares, mas no dia seguinte começou a passar mal. Depois de um dia com sintomas de intoxicação foi internado no hospital da cidade.

Jonas permaneceu internado até a noite de ontem, quinta-feira (5). O corpo da vítima foi enviado ao Imol (Instituto Médico e Odontológico Legal) de Campo Grande nesta madrugada para que a causa da morte seja confirmada, a suspeita é de envenenamento. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

