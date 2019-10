INTERIOR Homem encontrado morto na rua com 18 facadas tinha 27 anos A Polícia Civil do município já tem um suspeito para o crime. O nome dele não foi divulgado para não atrapalhar as investigações

Corpo de homem foi encontrado por moradores Foto: (Foto: Tá Na Mídia Naviraí)

Foi identificado como Renato Weligton Silva, 27 anos, o homem encontrado morto na madrugada de ontem (30) caído na Rua João Alves de Souza, no Bairro Harry Amorim Costa, em Naviraí, distante 366 quilômetros de Campo Grande

Conforme o site Tá Na Mídia Naviraí, Renato foi assassinado com mais de 18 facadas. Testemunha relatou à polícia que ouviu barulho de tiro, porém não foi encontrado nenhum ferimento causado por arma de fogo no corpo da vítima. A Polícia Civil do município já tem um suspeito para o crime. O nome dele não foi divulgado para não atrapalhar as investigações.

Caso – Por volta das 3h30 de ontem, a Polícia Militar foi acionada por moradores que ouviram uma discussão, disparo de arma de fogo e na sequência um homem caído na via. Quando os militares chegaram ao local encontraram a vítima usando capacete e com vários ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas nada pôde fazer. O rapaz morreu no local. O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) para identificação e exame necroscópico.