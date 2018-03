Homem esfaqueia ex-mulher e tenta se matar em seguida

Um homem, identificado até o momento como "Luiz Fernandes", esfaqueou sua ex-mulher, e em seguida tentou contra sua própria vida, na tarde desta terça-feira (6), na Rua Belo Horizonte, bairro Centro Educacional em Fátima do Sul.

Conforme apurado até o momento, Luiz não estaria aceitando o fim do relacionamento com a esposa, e nesta tarde durante uma conversa, de posse de duas facas desferiu diversos golpes na mulher.

Um dos filhos do casal chegou à residência no momento dos fatos, e conseguiu conter Luiz, que em seguia desferiu golpes de faca contra o próprio corpo. A mulher conseguiu sair da residência e se alojou em uma vizinha, logo em seguida.

Equipes da Policia Militar do 16º BPM (Batalhão de Policia Militar) estiveram no local e detiveram Luiz. Ele a ex-mulher foram encaminhados ao Hospital da Sias por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Vizinhos relataram a nossa reportagem, que no sábado, 3 de Março, Luiz tentou colocar fogo na residência onde mora, porém após fazer um vídeo do fogo, ele mesmo conseguiu conter as chamas. No dia dos fatos, o Corpo de Bombeiros também foi acionado, porém ao chegar ao local, as chamas já havia sido controladas.