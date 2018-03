Anaurilândia Homem fingia ser médico em cidades do interior e pedia 'fotos íntimas' a mulheres "Sempre com o objetivo de solicitar às mulheres para que lhe enviasse fotos nuas ou sensuais”

A Polícia Civil identificou como Jadson Guilherme da Pena, um homem que se passava por médico em cidades do interior de Mato Grosso do Sul para cortejar mulheres. Pena foi pego em Anaurilândia, a 365 km de Campo Grande, na região extremo Oeste de MS, divisa com São Paulo.

Conforme a PC-MS, o homem vinha sendo investigado e desde o dia 20 de Fevereiro, a Polícia Civil local vinha realizando diligências no intuito de apurar a identidade do indivíduo. Ele estaria se passando por Luiz Gabriel Bazan, médico atuante na cidade, quando foi possível identificá-lo.

“Após uma série de diligências investigativas específicas que o caso requer, foi possível se apurar que JADSON GUILHERME DA PENA estava se passando pelo médico já citado e também por um outro médico da cidade de Nova Andradina, sempre com o objetivo de solicitar às mulheres para que lhe enviasse fotos nuas ou sensuais”, aponta procedimento da PC.

De acordo com a polícia, Jadson responderá pelo delito previsto no Artigo 307 do Código Penal, que perfaz Falsa Identidade, sendo o procedimento realizado perante a Delegacia de Polícia de Anaurilândia.