Coronel Sapucai Homem foragido do Mato Grosso é preso em MS com pistola de uso restrito "A prisão aconteceu durante abordagem dos Policias do DOF"

Por: Tero Queiroz 06/04/2018 às 08:18

Foto: Reprodução/Web Um homem de 41 anos, foi preso em Coronel Sapucaia, na manhã de ontem, quinta-feira (5), pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e foragido da Justiça no estado do Mato Grosso. A prisão aconteceu durante abordagem dos Policias do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em fiscalização na Vila Industrial da cidade. De acordo com o Dourados News, a pistola de calibre 9mm foi localizada, com carregador sem munições, na cintura do homem, no momento da abordagem policial. Durante a checagem dos dados pessoais, junto ao Sistema de Cadastro Criminal, identificou-se um registro de Mandado de Prisão, a cumprir, expedido pela 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, MT pelo crime de Tráfico de Drogas. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia para os procedimentos legais.