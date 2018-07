Sidrolândia Homem furta carro da Energisa na tentativa de evitar corte de luz em casa Caso foi no fim da tarde de ontem, em município vizinho a Capital

Foto: foto meramente ilustrativa

Para impedir que funcionários da concessionária Energisa fizessem o corte da luz de sua residência, um homem de 38 anos furtou o veículo da empresa. O caso ocorreu no fim da tarde de ontem (2), em Sidrolândia.

De acordo com o site SidrolândiaNews, por volta das 17h, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. No local, os funcionários da concessionária informaram que estavam realizando o corte de energia da residência quando o morador, insatisfeito com a ação, entrou no veículo da Energisa e fugiu. O carro estava com a chave no contato.

Após rondas, o próprio homem ligou para o 190 dizendo que estava em frente à Câmara Municipal, onde foi para protestar contra o corte de luz, alegando ser injusto.

Sem nenhuma passagem pela polícia, o homem disse aos policiais que não teve a intenção de furtar o veículo, e sim de impedir que a suspensão da energia de sua residência ocorresse. Durante a fuga, com a tampa da carroceria aberta, algumas ferramentas dos funcionários caíram.

O autor vai responder por exercício arbitrário das próprias razões, e ainda terá que arcar com o prejuízo das ferramentas que se perderam.