Executado Homem fuzilado na Guaicurus era chefe de segurança e polícia legislativa "A filha da vítima é Policial Militar Ambiental, foi até o local e ficou em estado de choque ao reconhecer o corpo do pai"

Carro foi fuzilado na Avenida Guaicurus na manhã desta segunda-feira Foto: Reprodução/Saul Schramm/CG News

Ilson Martins Figueiredo de 62 anos, executado a tiros de fuzil no início da manhã de hoje, segunda-feira (11), era chefe de segurança e polícia legislativa da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul.

O crime aconteceu na avenida Guaicurus, Jardim Itamaracá em Campo Grande.

A vítima seguia no veículo Kia Sportage, de cor branca, sentido bairro, quando foi atingida pelos disparos, perdeu o controle da direção e derrubou o muro de um comércio. Ilson morreu na hora. Ainda não há informação de quantos disparos o atingiu.

Segundo o site Campo Grande News, a filha de Ilson, que trabalha na PMA (Polícia Militar Ambiental), foi até no local e ficou em estado de choque ao ver o corpo do pai. (Com informação do site Campo Grande News).