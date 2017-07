Santa Luzia Homem incendia casa para matar ex-esposa e filho de 1 ano "O 'Palhaço' está foragido"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Conhecido como "Palhaço", André Luiz de Souza Andrade (20), é suspeito de invadir a casa da ex-mulher de 23 anos e atear fogo. O caso aconteceu por volta das 6h desta segunda-feira (17), na Rua São Tomás, no Bairro Santa Luzia, em Campo Grande. Um dos cômodos da edícula, que fica em um terreno com mais dois imóveis, foi destruído. Ninguém ficou ferido.

A vítima tem uma filha de 1 ano com o autor. A ex contou que viveu junto com André por cinco anos. Após idas e vindas e um casamento marcado por violência doméstica e ameaças, avítima esolveu separar e a há 1 mês vem sofrendo perseguição de André, que é dependente químico.

Depois de receber várias ameaças de morte, a mulher saiu da edícula, que fica em um terreno onde mora a mãe e avó dela, e foi para a casa de uma tia. Na sexta-feira (14), a vítima pediu medida protetiva contra o autor.

Na manhã desta, André invadiu a edícula e mesmo sem encontrar ninguém ateou fogo no quarto. Em seguida, fugiu e ainda não foi encontrado.

Segundo registro a avó da vítima acordou com as chamas e pediu por socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém o fogo foi contido mesmo pelos moradores.

Conhecido da polícia, o 'Palhaço' foi preso há dois meses por agredir a própria avó, mas foi solto em audiência de custódia. O jovem tem uma tatuagem de palhaço na perna, que segundo a PM, no mundo do crime, está associada a roubos e morte de policiais. A Polícia Militar faz buscas na região pelo suspeito.