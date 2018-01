Trânsito Homem invade calçada atropela vítima sentada em frente de casa e foge Câmeras de segurança podem ajudar identificar o autor que fugiu

Um homem de 36 anos sofreu ferimentos após ser atingido por uma picape que invadiu a calçada, por volta das 17h30 de ontem, domingo (28), na Rua Flávio de Matos, na Vila Carlota, em Campo Grande. O motorista fugiu.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava sentada em frente de casa, quando o motorista de uma picape Chevrolet Montana, de cor branca, invadiu a calçada. O homem ainda tentou se afastar rapidamente para evitar o atropelamento, mas acabou atingido no pé esquerdo por uma das rodas do automóvel.

Após o acidente, o condutor do automóvel fugiu sem prestar socorro. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Adventista do Pênfigo. Na região há câmeras de segurança e as imagens podem auxiliar a polícia a identificar o motorista.

Segundo informações repassadas à polícia, após 3 horas do acidente, o veículo foi encontrado estacionado na Vila Progresso, mas não há informação sobre o motorista. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.