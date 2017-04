Antonio João Homem invade casa, mata jovem no aniversário de 18 anos e deixa outros dois feridos "O criminoso era desconhecido e segundo uma das vítimas, ninguém presente na festa tinha inimizades"

Laudenilson Trindade Dias (18), foi morto a tiros no dia em que comemorava o aniversário, por um homem desconhecido que invadiu a residência em que ele estava e efetuou vários disparos. O crime aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (26) em Antônio João, distante 279 km de Campo Grande.

Segundo informações policiais, ainda ficaram feridos Sheslen Siqueira Alves (25) e Robson da Silva de Assunção (24). De acordo com o registro, Sheslen relatou que todos estavam dentro da casa, quando um homem forçou a entrada pela porta da cozinha, que estava trancada com um cabo de vassoura.

Após invadir a residência, o homem disse que era da polícia e com uma lanterna, atirou várias vezes, fugindo em seguida. A vítima contou ainda que ninguém que estava na casa tem inimizade e que no momento do crime, estavam comemorando o aniversário de Laudenilson.

O aniversariante morreu no local do crime. Robson ficou gravemente ferido e Sheslen foi atingida por um tiro, mas não corre risco de morte. Não foi divulgado onde as vítimas foram feridas e nem quantos tiros foram disparados.

A perícia encontrou cápsulas deflagradas de calibre 380 na casa. Nenhum suspeito foi preso até o momento.