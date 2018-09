Nova Andradina Homem invade posto de combustível, quebra bomba e destrói conveniência "No interior do carro, os agentes encontraram uma lata de cerveja vazia"

Um homem de 31 anos que não teve o nome divulgado, invadiu na manhã de ontem, domingo (16), em Nova Andradina, uma bomba de combustível e a conveniência de um posto de gasolina, depois de perder o controle da direção.

De acordo com a ocorrência, o indivíduo estava bêbado e foi preso pela Polícia Militar que foi acionada pelo dono do estabelecimento.

O condutor estava sendo carregado pelo seu pai, e exalava cheiro de bebida alcóolica.

Ainda conforme a ocorrência, o carro estava parado no meio do pátio do posto, quando começou a arrastar uma das bombas de gasolina até a parede de vidro da conveniência. O caso aconteceu porque segundo a PM, o motorista teria efetuado uma manobra de retorno com o automóvel. Na tentativa de fugir, o homem ainda deu marcha ré.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao condutor, que foi encaminhado até o Hospital Municipal, onde o médico plantonista atestou a embriaguez, conforme laudo de exame de constatação clínica de embriaguez.

Depois do procedimento médico, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema, e o veículo apreendido e removido para o pátio do Detran.