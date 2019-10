FLAGRANTE Homem joga pedras em ônibus e acaba preso em Campo Grande Ele disse ter sido atropelado em um terminal

Janela de ônibus que foi atingido pela pedra Foto: Crédito: Dany Nascimento

Homem de 37 anos foi preso em flagrante após atacar pedras em dois ônibus que seguiam pela Rua Treze de Maio, nas proximidades da Santa Casa, no início da manhã desta sexta-feira (25).

Questionado, ele informou que estava revoltado depois de ser atropelado em um terminal de ônibus, mas não disse o dia, sendo que o objetivo era acertar a lataria dos veículos.

Os ônibus faziam as linhas José Abrão (401) e Guaicurus (87). O motorista de 39 anos, que estava no itinerário do José Abrão, disse que ouviu o barulho e foi informado pelos passageiros sobre o ocorrido.

Janelas dos dois coletivos foram quebradas e parte da lataria de um também foi danificada. Uma passageira teve escoriações leves por conta dos estilhaços, mas recusou atendimento.

A Polícia Militar foi acionada e o suspeito preso em flagrante e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Os passageiros tiveram que aguardar a chegada de novos ônibus.