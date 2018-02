Acuado e indefeso Homem mata a facadas na frente dos filhos o próprio cachorro 'Um pitbull foi morto, outros dois animais foram encontrados com indícios de maus tratos'

Em ataque de fúria, José Fernandes da Silva, 47 anos, matou o próprio cachorro l a golpes de faca, por volta das 16h30 de ontem (18), na frente dos quatro filhos pequenos, na Rua Planalto, no Jardim TV Morena, em Campo Grande. O motivo da violência não foi informado.

Conforme boletim de ocorrência, Adriano Nogueira Bastos, 26 anos, contou que há meses vendeu o filhote para o vizinho e sempre o visitava, pois ainda tinha laços afetivos com o animal. No entanto, na tarde de ontem, quando foi até o local flagrou o autor agredindo a cadela com golpes de facão.

Assustado com a situação, Adriano pediu para que o autor parasse com a agressão e ao ser ignorado entrou no quintal para socorrer o animal - acuado e indefeso - segundo relatos dele à polícia. Mas teve que sair do quintal sem o cachorro, porque foi ameaçado de morte por José.

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada. José fugiu. O animal foi encontrado no quintal da residência com vários ferimentos e hemorragia. A cadela foi socorrida para uma clínica veterinária, mas morreu no centro cirúrgico após sofrer a terceira parada cardiorrespiratória, por volta das 20h.

Na residência de José, foram encontrados mais dois cachorros que aparentavam sofrer maus-tratos como dificuldades de andar e infestação de caramujo na pelagem. Os animais também tinham aparência anêmica e demonstravam medo. A mulher do autor que atendeu os policiais disse que o marido fugiu e não retornaria para a casa.

A agressão foi filmada por Adriano e as imagens devem ser entregues a polícia. O corpo do animal foi levado para o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) para o descarte correto. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.