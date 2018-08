Homicídio Homem mata atual marido da ex com seis facadas ao entregar filhos Homem mata atual marido da ex com seis facadas ao entregar filhos

Homem identificado como Reginaldo é suspeito de ter matado com seis facadas o atual marido da ex-mulher durante discussão na noite de ontem, no Parque Lageado, em Campo Grande. A vítima foi atingida no peito, pescoço e barriga, foi socorrida por populares até à Unidade de Pronto Atendimento do Aero Rancho, mas não resistiu. Reginaldo fugiu em um veículo preto e até o momento não foi identificado.

Segundo boletim de ocorrência, os fatos ocorreram por volta das 18 horas, em residência localizada na Rua Maria Del Horno Samper. Reginaldo teria ido ao local entregar os filhos à ex, quando teve início discussão com Valdimar. Ambos trocaram ofensas e passaram a se agredir, sendo separados por testemunhas. No entanto, logo em seguida eles voltaram a se agredir, ocasião em que Reginaldo pegou uma faca.

Depois de golpear Valdimar várias vezes com a arma no meio da rua, na frente de outras pessoas, ele fugiu. A Polícia Militar foi acionada e fez rondas pela região, bem como em diversos endereços cadastrados e unidades de saúde, a fim de encontrar o suspeito. No entanto, ele é dado como foragido. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga, como homicídio simples.