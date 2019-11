Ceará Homem mata criança de 10 anos quando tentava atirar na ex-companheira Criança chegou a ser atendida em hospital, mas não resistiu e faleceu

Criança de 10 anos morreu com tiro no abdômen Foto: TV Verdes Mares/Reprodução

Um homem atirou e matou uma criança de 10 anos na cidade de Brejo Santo, no interior do Ceará, quando tentava assassina a irmã da vítima, ex-amante do autor do disparo. Francisco Leonardo da Silva, 36 anos, não aceitou o fim do relacionamento, há três meses, e tentou matar a ex-companheira, conforme a Polícia Civil.

O homem apontado como autor do tiro que matou a criança foi achado morto com um tiro em uma outra residência, horas após o crime. A polícia investiga se ele cometeu suicídio.

De acordo com o Sargento Carlos Henrique Ribeiro, da Polícia Militar, Francisco invadiu a casa já atirando. A ex-companheira e a mãe dela entraram em luta corporal com o agressor e a criança de 10 anos foi atingida com um tiro no abdômen.

A menina foi socorrida pelo avô e pelo pai do agressor para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Quando os policiais chegaram à localidade para atender a ocorrência, encontraram o suspeito em uma casa vizinha com um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido para um hospital, mas também morreu. Após buscas no local, os agentes localizaram a arma embaixo de uma árvore, a 10 metros da residência onde ele estava.

Ainda conforme a Polícia Militar, o agressor respondia a seis procedimentos na cidade de São Paulo, incluindo estupro de vulnerável e porte ilegal de arma, e era foragido da Justiça. Ele rompeu a tornozeleira eletrônica que usava e fugiu para o Ceará.

O caso é investigado pela Delegacia Regional de Brejo Santo.