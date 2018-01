Nova Alvorada do Sul Homem mata esposa a facadas e depois se enforca Caso aconteceu nesta madrugada no município de Nova Alvorada do Sul

Foto: Alvorada Informa

Maria de Fátima de Jesus, de 34 anos, foi morta a facadas pelo marido Flávio Santos Mota Félix, 20, na madrugada desta segunda-feira, no município de Nova Alvorada do Sul. Este é o primeiro caso de feminicídio do ano em Mato Grosso do Sul. O homem cometeu suicídio logo após o crime.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, populares acionaram o Corpo de Bombeiros e a polícia por volta da 00h30min, informando sobre a situação das vítimas que estavam em uma casa na Rua Dona Francisca Stradiott. No local, os socorristas encontraram o casal já sem vida.

De acordo com o site Alvorada Informa, Maria foi golpeada com aproximadamente cinco facadas no tórax e nas costas. Em seguida, Flávio amarrou uma corda na viga do imóvel e se enforcou. Os corpos foram recolhidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso.