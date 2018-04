Sidrolândia Homem mata esposa a facadas em frente ao filho, se entrega e diz tratar depressão "O crime aconteceu após uma briga do casal. A mulher ainda estava com vida quando a polícia chegou"

Após matar a mulher de 33 anos a golpes de faca, Eder Clemente de Souza, 36 anos, ainda com as roupas sujas de sangue se entregou à polícia Foto: Reprodução/SidrolândiaNews

Edmarcia Citia da Silva, de 33 anos, foi morta a facadas em frente ao seu filho, pelo seu companheiro na madrugada de hoje, sexta-feira (27), no município de Sidrolândia – a 70 quilômetros de Campo Grande. Segundo registro, o casal iniciou discussão e, minutos depois, Eder Clemente de Souza, 36 anos, acabou esfaqueando a companheira. Após cometer o crime, o autor foi até a Delegacia de Polícia Civil para se entregar.

Conforme registro, vizinhos acionaram a Polícia Militar informando que no Jardim São Bento, em um condomínio, havia uma briga de casal, porém a briga se agravou e quando os policiais chegaram até o local, a vítima já havia sido esfaqueada e o autor teria fugido em uma motocicleta Titan preta.

Após aproximadamente 10 minutos tentando entrar na casa, já que o portão de entrada estava fechado, policiais encontraram Edmara caída, ainda com vida. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar os primeiros atendimentos, porém a vítima não resistiu e morreu no local.

Policiais militares começaram buscas para encontrar o autor e receberam a informação de que ele havia acabado de se entregar na Delegacia de Polícia de Sidrolândia. Lá ele se apresentou e confessou que teria matado a mulher, ele estava com braços, pernas e camiseta com marcas de sangue e não apresentava sinais de embriaguez. Na delegacia ele informou que fazia uso de medicação controlada para tratamento de depressão.

O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia. (Com SidrolândiaNews).