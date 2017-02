Crime-interior Homem mata esposa enforcada após suposta briga e a enterra sentada Frieza: Ocultou o cadáver e ajudou nas buscas

Foto: Celso Daniel/TVC

Foi morta enforcada Vanda Júlio Borges (42) e o acusado é o próprio marido da vítima que após o crime enterrou o corpo próximo a um açude em uma fazenda, em Três Lagoas, distante 338 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu na sexta-feira (10), mas o corpo de Vanda só foi encontrado na noite de sábado (11). O agricultor Luciano Nunes Brito (41), marido da vítima, confessou o crime e foi preso em flagrante.

De acordo com informações do site Jornal do Povo, a filha de 19 anos da vítima foi procurar a mãe e Luciano em uma primeira versão contou que havia brigado com a mulher. Ele disse ainda que foi agredido por Vanda com um tapa no rosto e após a confusão saiu de casa.

O homem ainda contou que ao retornar para almoçar não encontrou mais a mulher. Os familiares, então, suspeitaram da versão do 'marido' e procuraram a polícia, por volta das 10h.

Na noite de sábado, parentes de Vanda e Luciano foram até o 2º Batalhão da Polícia Militar para saber como estavam as buscas. Ao ser questionado sobre o assunto pelos militares, o homem demonstrou nervosismo, entrou em contradições e logo confessou que havia matado a mulher enforcada com corda nylon e enterrado o corpo.

Na delegacia, o homem contou detalhes sobre o crime. Ele disse que brigou com a mulher na sexta-feira e que a vítima pegou uma faca para cometer suicídio. Ele, então, impediu que a mulher tirasse a própria vida, mas em seguida pegou uma corda de nylon e a matou enforcada. Para não levantar suspeita, o homem colocou o corpo em um saco e o enterrou em frente à fazenda onde o casal morava.

Para levar o corpo, Luciano utilizou um trator e, com um "cavucate" manual, fez um buraco de aproximadamente um metro e meio de profundidade e enterrou Vanda sentada. Após enterrar o corpo, ele jogou alguns galhos secos por cima da cova.

Os policiais civis e o delegado foram até o local e com a ajuda do suspeito conseguiram encontrar o cadáver, após 3 horas de escavação. Luciano foi autuado em flagrante por feminicídio e ocultação de cadáver.