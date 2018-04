Sete Quedas Homem mata ex-mulher e se mata em seguida "Estavam separados há cerca de 6 meses, o casal deixa uma filha de 10 anos"

Elaine foi morta com tiro na cabeça Foto: Reprodução/Redes sociais

Fernando Mário da Silva (38), matou com tiro na cabeça a ex-mulher, Elaine Ferreira da Silva, 28 anos, e na sequência cometeu suicídio. O crime aconteceu no fim da tarde de ontem, domingo (1°), no Parque das Roseiras, área rual de Sete Quedas, distante 471 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por testemunhas, que não quiseram se identificar, dizendo que no local havia um casal caído com ferimentos na cabeça. A PM, então, junto com uma equipe de emergência do Hospital Municipal, foi até o endereço e encontrou Fernando e Elaine feridos.

As vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos. Na casa, foram encontrados veículo VW Gol, motocicleta Yamazuk azul e revólver calibre. 38 com duas munições de origem estrangeira deflagradas e três intactas.

O casal, que estava separado há 6 meses, deixou uma filha de 10 anos. Os corpos foram levados ao IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Porã para exame necroscópico. De janeiro até agora, já foram registrados oito casos de feminicídios no Estado.